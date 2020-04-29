Kahta'da 2 sokak karantinaya alındı

Boğaz ve eklem ağrıları olan kişi hastaneye gitmeli mi?

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<br>Haci BOZKURT/KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, koronavirüse yakalanan 2 kişinin yaşadığı 2 sokak karantinaya alındı.<br>Kahta'da rahatsızlan 2 vatandaşın kaldırıldıkları hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. 2 vatandaş, tedaviye alındı. Kahta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da 2 hastanın yaşadığı, Turgut Özal Mahallesi 7009 Nolu Sokak ile Girne Mahallesi 6021 Nolu Sokak'ın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararla birlikte 2 sokağın giriş -çıkışları polis ekipleri tarafından kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT<br>2020-04-29 10:15:19<br>

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