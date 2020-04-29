Yeni Mahallede asfalt öncesi kazı çalışması

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeni Mahallede asfalt öncesi kazı çalışmaları başlatıldı.

Havaların ısınmasıyla beraber çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de asfalt öncesi hazırlık çalışması yaptı.

Yeni Mahalle’de gerçekleştirilen yol düzenleme ve asfalt öncesi kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren yetkililer, 26313 nolu sokakta gerçekleştirdikleri işlemi kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi. Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.

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