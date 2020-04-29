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Binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzeme hastanede üretildi İthal fiyatı 20 bin dolar olan sedye bin 550 TL'ye üretildi

İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, korona virüs salgınında binlerce dolara satılan tıbbı cihaz ve malzemelerin üretilmesiyle büyük bir başarıya imza atıldı.

Binlerce dolarlık tıbbı cihaz ve malzeme hastanede üretildi İthal fiyatı 20 bin dolar olan sedye bin 550 TL'ye üretildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, korona virüs salgınında binlerce dolara satılan tıbbı cihaz ve malzemelerin üretilmesiyle büyük bir başarıya imza atıldı.
Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle binlerce dolara satılan ve bulunması güç olan tıbbi cihaz ve malzemeler, hastanede üretildi. Korona virüs nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde tıbbı malzeme ve cihaz sıkıntısı yaşanırken, Türkiye'de bu sıkıntı neredeyse hiç yaşanmıyor. Yerli ve milli imkanlarla tıbbı cihaz ve malzemeler üretiliyor.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi teknik personeli, salgın sürecinde binlerce dolara satılan tıbbı cihaz ve malzemeleri kendi imkanları ile üretti. Korona virüs tanısı konulan hastaların taşınmasında önemli bir yeri olan negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi, hastaların entübesinde kullanılan video laparoskopi cihazı ve numune alma kabini, hastanede üretildi.
İthal fiyatı ortalama 20 bin dolar olan negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi sadece bin 550 TL’ye mal edildi. Yoğun bakımdaki hastalarda kullanılan ve fiyatı 4 bin dolar ile 15 bin dolar arasında değişen video laparoskopi cihazı ise sadece 260 TL’ye mal edildi. Hastane ayrıca Covid19 şüphesiyle gelen hastalardan numune almak için kabin yaptı.
Negatif basınçlı hasta taşıma sedyesinde hastanın dışarıyla teması kesilerek, hastalığın bulaşma riski sıfıra indiriliyor. Kamera kablo ile çok uygun fiyata yapılan video laparoskopi cihazı ise yoğun bakımdaki hastaları için kullanılıyor.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, korona virüs salgın süreciyle birlikte hastane olarak ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Covid19’lu hastalara vereceğimiz hizmet ve sağlık çalışanlarımızı korumayla ilgili hem koruyucu ekipman açısından hem de servisleri ayarlama açısından ciddi bir çalışma yürüttük. Bu süreçte gelen hastaların hastanede bulaşıcı olmaması için, sağlık çalışanlarımızı enfekte etmemek için kendi imkanlarımızla negatif basınçlı hasta taşıma sedyesi yaptık. Sedyeyi yaptığımız çizimlerle, teknik elemanlarla beraber çalışarak her iki tarafında da hepa filtreler, oksijen tüpü ve motorlar takarak sızdırmaz hale getirdik. Özellikle acil serviste ya da polikliniklerde Covid19 hastası olarak düşündüğümüz hastanın transferinde negatif basınçlı hasta taşıma sedyesini kullanıyoruz. Ayrıca hastanede yine Covid19’lu hastalardan numune alma kabinleri yaptık. Yine yoğun bakımda bu hastalara vereceğimiz tedavilerde, özellikle entüvasyon dediğimiz, vintülatöre bağlanma aşamasında kullandığımız video laparoskopi yaptık. Bu şekilde hem kendi personelimizi koruyarak hem de hastalara daha iyi hizmet verebilmek için bunları yaptık. Bu süreçte medikal malzemelerin tüketimi ciddi bir şekilde sürüyor. Dünyada bir pandemi söz konusu, medikal firmalardan bazı malzemeleri temin etmek her zaman kolay olmuyor. Biz yapabileceğimizi düşündüğümüz için kendimiz oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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