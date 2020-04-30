Adıyaman'da Uzunkuyu köyü, karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesine bağlı Uzunkuyu köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Besni'nin Uzunkuyu köyünde yaşayan 5 kişilik ailenin, rahatsızlanınca gittikleri hastanede yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Aile, hastanede koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Besni Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, Uzunkuyu köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın ardından 1040 kişinin yaşadığı köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle kapatıldı. Görevlendirilen jandarma personelinin giriş ve çıkışa izin vermediği köyde yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-04-30 12:25:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.