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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Sercan SAKAR/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çat köyü yakınlarında meydana geldi Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobildeki İsa Varan'ın (50) öldüğünü belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Aziz Ünal ise Sincik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan Ünal´ın sağlık...

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

<br>Sercan SAKAR/SİNCİK (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çat köyü yakınlarında meydana geldi Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobildeki İsa Varan'ın (50) öldüğünü belirledi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Aziz Ünal ise Sincik Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan Ünal´ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR<br>2020-04-30 22:49:29<br>

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