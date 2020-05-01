Adıyaman'da 1 köy ile 2 sokak karantinaya alındı

<br>Mahir ALANHaci BOZKURT/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, koronavirüs vakalarına rastlanan Börgenek köyü ile Kahta ilçesinde 2 sokak 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Börgenek köyünde rahatsızlanan 6 kişinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Hastaların tedavisine başlanırken İl Hıfzıssıhha Kurulu köyün karantinaya alınmasına karar verdi. Kahta ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 sokakta koronavirüs vakalarına rastlandı. İl Hıfzıssıhha Kuruşu tedbir amaçlı olarak 2 sokağın da 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararlar sonrasında köy ve iki sokakta güvenlik güçleri tarafından tedbir alınarak giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-01 00:38:23<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-