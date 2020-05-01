Adıyaman'da uyuşturucuya 2 tutuklama

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'nın Kahta ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 86 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.<br>İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ç. ve E.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki yapılan aramada 86 uyuşturucu hap ele geçirildi.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Mahir ALAN<br>2020-05-01 15:55:01<br>

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