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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaralı balaban kuşu, tedavi edilecek

DHA

Sercan SAKAR/KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, neslinin tükenme tehlikesi olan balaban kuşu bulundu. Yaralı olduğu belirlenen kuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. İlçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi'ndeki binada tele sıkışan kuşu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı olduğu görülen kuşun, nesli tükenmekte olan balaban kuşu belirlendi. İtfaiye ekipleri, kuşu tedavi edilerek, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim...

Yaralı balaban kuşu, tedavi edilecek

<br>Sercan SAKAR/KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, neslinin tükenme tehlikesi olan balaban kuşu bulundu. Yaralı olduğu belirlenen kuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.<br>İlçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi'ndeki binada tele sıkışan kuşu görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle kuşu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı olduğu görülen kuşun, nesli tükenmekte olan balaban kuşu belirlendi. İtfaiye ekipleri, kuşu tedavi edilerek, doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Sercan SAKAR<br>2020-05-01 18:10:49<br>

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