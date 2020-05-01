Seyir halindeki otomobil alev aldı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde seyir halinde olan otomobil aniden alev alarak yandı.

Olay, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde meydana geldi. Seyir halinde olan Osman Kalan yönetimindeki 52 KC 184 plakalı otomobilden dumanların çıkmasıyla sürücü Kalan otomobili yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durum üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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