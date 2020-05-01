Adıyaman'da akrabalar arasında kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.<br>Olay, akşam saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma büyüyerek tekme- tokatlı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı biber gazı kullanarak güçlükle sonlandırdı. Sağlık ekibi ise aldıkları darbelerle yaralanan 2 kişiyi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-01 21:00:52<br>
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