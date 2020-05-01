(Görüntülü) Besni'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su basarken, göle dönen yollarda sürücüler, zor ilerledi.<br>Besni'de öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye ekipleri ve ilçe sakinleri, dolan yağmur sularını tahliye etti. Göle dönen yollarda sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman <br>2020-05-01 21:23:58<br>

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