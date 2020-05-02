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Ülkü Ocakları Başkanı Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutladı

İHA

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ülkü Ocakları Başkanı Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü kutladı

Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, yaptığı basın açıklamasında , Türk milliyetçilerinin siyasetinin mihveri Türkiye ve Türk milleti olduğunu söyledi.
Taha Şahin, Türk Milliyetçilerinin Türk milletinin, mutluluğunu ve huzurunu sağlamak, yaşadıkları coğrafyayı örnek bir vatan haline getirmek, bilimde ve teknikte en ileri noktaya taşımak için çaba sarf etmekte, bu uğurda maddi manevi tüm varlığını seferber ettiğini vurguladı.
Şahin, “3 Mayıs 1944 hadiselerinin üzerinden 76 yıl geçti. Bir avuç Türk milliyetçisinin Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçekleriyle çelişen yabancı fikir cereyanlarına karşı milli varlığımızı ve değerlerimizi müdafaa için verdikleri onurlu mücadelenin 76. yıldönümünde, 1944 ruhunu unutmuyor, bu destansı mücadelenin kahramanlarını hürmet ve minnetle yad ediyoruz.
3 Mayıs 1944, Ergenekon’da ateşe hükmedip dağları delen ve tüm engelleri ortadan kaldıran Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla ayağa kalktığı gündür. Hürriyet meşalesini tutuşturarak dört bir tarafı işgal edilmiş olan Türk vatanını selamete erdiren Atatürk’ün yaktığı milli ateşin tekrar harlandığı şanlı bir gün, Türk fedakarlık ve kahramanlığının bir volkan gibi kaynadığı kutlu bir tarihtir. Bu manada, rahatlıkla ifade edebiliriz ki 20. asrın Türk milliyetçileri atalarının yüzünü kara çıkarmamış ve milli tarihimiz açısından şerefle hatırlanacak bir imtihan vermişlerdir.
3 Mayıs 1944, Türk milliyetçiği fikriyatının siyasallaşması için zemin oluşmuş, Türk milliyetçiliğinin siyasi bir hareket haline gelmesini sağlayan ilk tohumlar atılmıştır. Davası uğruna her türlü şahsi endişe ve menfaat hesabına gözünü kapatan, hiçbir tehdidin yıldıramadığı, her türlü baskı, zulüm ve işkenceye rağmen milli dava yolundan asla taviz vermeyen 23 şerefli, yüksek karakterli ve ahlaklı Türk milliyetçisi, milyonlarca Türk gencine ilham olmuştur. Milli kimlikte yaşanan tahribata, milli konularda gösterilen duyarsızlıklara bir başkaldırı niteliği taşıyan bu kutlu hareket, aziz milletimizin vicdanında ve bilhassa gençler üzerinde büyük bir tesir uyandırmış ve buna bağlı olarak Türk milliyetçiliğine duyulan ilgi katlanarak büyümüştür. On binlerce Türk genci nümayişler düzenlemiş ve böylece Türk milliyetçiliği fikri kuvveden fiile inkılap etmiştir” dedi.
Türk milliyetçiliğine yönelik saldırılar farklı zamanlarda farklı tonlarda olduğunu sözlerine ekleyen Şahin, “Türk milliyetçileri; Türklük davasını savundukları için işkencelere maruz kalmış, devlet varlığımıza, millet ve vatan bütünlüğümüze karşı yürütülen istila hareketlerine karşı durdukları için cezalandırılmış, milliyetçilik davası uğruna binlerce şehit ve gazi vermiştir. Türk milletine mensubiyetten gurur duyan Türk milliyetçileri, inandıkları değerler uğruna karşılaştıkları zulmü sabırla ve asaletle karşılamış, Türk devletine ve milletine asla küsmemişlerdir.
Milli kültürümüzü tahrip etmek isteyenlere, Türk kimliğine ve mukaddesatımıza yönelik yoğun ve sistemli saldırı gerçekleştirenlere karşı tavizsiz mücadelemiz devam edecektir. Büyük Türk milletine olan sonsuz bağlılığımız, karşılıksız sevgimiz ve sarsılmaz inancımızdan aldığımız güçle küresel şer odaklarına, onların ülke içerisindeki uzantılarına karşı azim ve kararlılık ile direnç göstereceğiz.
Bizim milliyetçiliğimiz kin ve nefret üzerine kurulmamıştır. Türk milliyetçiliği çekişme, çatışma ve ayrılığı temel almaz. Biz Türk milletinin davasını gütmekteyiz. Türk milleti olarak ayakta kalabilmek için milletimizin her ferdinin bu ülkenin kaderinde payı olduğunu bilinciyle çalışması gerekmektedir.
Önümüzdeki hedef açıktır. Hedef; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda, Başbuğ Alparslan Türkeş’in görüşleri ışığında, Bilge Türk Devlet Bahçeli’nin liderliğinde çağlar üzerinden atlayarak ilimde, teknikte ilerlemek, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen büyük devlet olmak, Türk medeniyetini tekrar dirilterek dünyaya adalet ve nizam getirmektir. Bunu yapacak inanca ve güce sahibiz.
Tarih sahnesinde görüldüğü çağlardan beri Türk; cihangir, yüksek karakter sahibi ve teşkilatçı bir millet olarak tanınmıştır. Ancak milletimizin ilim ve sanat yönünün de son derece kuvvetli olduğu asla akıllardan çıkarılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki Türk; Mete, Alparslan, Fatih ve Mustafa Kemal olduğu kadar Uluğ Bey’dir, Ali Kuşçu’dur, Harezmi’dir, Aziz Sancar’dır. Türk, dört yüz çadır ile mücadeleye başlayıp asırlarca dünyaya ışık olmuş bir medeniyetin sahibidir” ifadelerini kullandı.

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