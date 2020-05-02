Motosiklet hırsızı kovalamaca ile yakalandı

"Bu işler hep kader..."

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, çaldığı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheli M.G., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.<br>Olay, Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Talak'a ait 02 MA 0383 plakalı motosiklet, evinin önünde park halindeyken çalındı. Motorunun çalındığını fark eden Talak, polise haber verdi. Polisin yaptığı araştırmada motosikleti M.G.'nin çaldığını ve son olarak Yavuz Selim Mahallesi'nde görüldüğünü belirlendi. Mahalleye giden ekipler yaşanan kovalamacanın ardından motosikleti çalan M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-02 19:19:31<br>

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