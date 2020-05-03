Adıyaman'da yasağa uymayan 147 kişiye ceza kesildi

"Bu işler hep kader..."

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, kornovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 147 kişiye cezai işlem uygulandı.<br>Adıyaman'da, koronvirüs terbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması olan ancak ihlal ederek dışarı çıkan 20 yaş altındaki 147 kişiye idari para cezası kesti. Öte yandan polis ekipleri, kent girişindeki uygulama noktalarında da durdurduğu araçlardaki kişilerin ateş ölçümünü yapmayı sürdürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-03 13:49:49<br>

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