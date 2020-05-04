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Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı

İHA

Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 581 kişinin yaşadığı Yeşilova köyü korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mide ağrısı nedeniyle tedavi gören K.A. hastanede yapılan tedavinin ardından Gölbaşı ilçesinde kalan ailesinin yanına döndü. Bir süre ailesiyle beraber kalan K.A. yeniden rahatsızlanınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada kontrolleri yapılan hastanın korona virüs testi pozitif çıktı.
Testi pozitif çıkan hastanın ailesi karantina altına alınarak numuneler alındı. Beş kişilik aileden K.A.’nın eşi E.A. ve oğlu A.A.’nın testleri pozitif çıktı. Aile üyelerinden A.A. Yeşilova köyünde yaşayan akrabalarından 9 aileyi ziyaret etti. Burada bir müddet kalan A.A. Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan evine döndü.
Yaşanan bu olayın ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Yeşilova köyü karantina altına alındı. Karantina süresince köye giriş ve çıkışlara izin verilmeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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