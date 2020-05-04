Adıyaman'da, PTT önünde uzun kuyruk

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

"Bu işler hep kader..."

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruk oluşturdu. Sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. <br>Kentte e-Devlet şifresi almak, faturalarını yatırmak ve işlem yaptırmak isteyenler, PTT önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyrukta bekleyenlerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyduğu görülürken, sırası gelenler ise şubeye ateş ölçümü yapılarak alındı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-04 12:41:41<br>

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