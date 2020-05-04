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Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor

İHA

Adıyaman'da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerce sıkı şekilde uygulanıyor.

Jandarma korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Adıyaman’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birimlerce sıkı şekilde uygulanıyor.
İl genelindeki sorumluluk bölgesinde denetimlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik de denetimlerini sürdürüyor.
İl jandarma komutanlığı ve bağlı birimler tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde 65 yaş ve üstü, 20 yaş ve altı vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlar ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklanan ve bu kapsamda yasaklara uymayan, 20 kişiye toplamda 13 bin 356 TL idari para cezası uygulandı.
Vatandaşların meydanlarda, sokak ve caddelerde sosyal mesafe kuralına uymadan toplu olarak yürümemeleri veya bulunmamalarını sağlamak için ekipler tarafından yapılan kontrollerde 15 vatandaşa toplamda 47 bin 250 TL idari para cezası kesildi.
Yine Korona virüs salgını nedeniyle bazı sokak ve mahallelerde alınan karantina tedbirlerine uymayan ve sosyal izolasyonu sağlanmasına aykırı davranan 1 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası, iş yeri açılış ve kapanış saatleri ile ilgili yayımlanan genelgeler doğrultusunda 411 market ve büfe denetimi, 33 fırın denetimi gerçekleştirildi. Piknik, balık tutmak ve izinsiz seyahat etmek nedeniyle yayımlanan genelgeler doğrultusunda 25 kişi kontrol edilirken 27 bin 580 TL idari para cezası kesildi.
Trafik birimlerince toplu taşıma araçlarında yüzde 50 doluluk oranı ve oturma düzeni standardına uymayan 2 araç şoförüne 784 TL cezası olmak üzere toplam 63 vatandaşa 92 bin 120 TL para cezası uygulandı.
Aynı zamanda jandarma ekipleri tarafından yol uygulamalarında 27 bin 462 araç ve 44 bin 932 kişinin kontrolleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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