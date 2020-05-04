Adıyaman´da, yasağı ihlal eden 20 gence ceza

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olduğu halde dışarı çıkan 20 yaş altı 20 kişiye idari para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında yapılan uygulamada koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasakları bulunan 20 kişi tespit edildi. 20 yaşından küçük olan bu kişilere koronavirüs tedbirleri kapsamında 392'şer lira idari para cezası uygulandı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-04 16:37:14<br>

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