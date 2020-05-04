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Kahta´da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1'i çocuk 4 yaralı

DHA

Kahta´da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1'i çocuk 4 yaralı

<br>Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçurumdan yuvarlanması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. <br>Kaza, akşam saatlerinde Koçtepe Köyü yakınında meydana geldi. Mehmet Sait Dağ (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada Dağ ile yanındaki Semra Dağ (32), Beyza Dağ (3) ve Rahime Dağ (67) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT<br>2020-05-04 22:01:30<br>

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