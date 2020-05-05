Otomobil, şarampole devrildi: 3 yaralı

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<br>Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece, ilçeye bağlı Çataltepe köyü yakınlarında meydana geldi. A.A. yönetimindeki 27 YA 495 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü A.A. ile otomobilde bulunan B.T. ve S.B. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi´ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Ahmet KORKMAZ<br>2020-05-05 09:11:52<br>

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