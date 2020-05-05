Kahta’da otomobil şarampole yuvarlandı

'Çocukluğumdan beri kalbime küpe oldu'

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye bilgiye göre, Mehmet Sait Dağ (35) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İlçeye bağlı Koçtepe Köyü yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Sait Dağ ile araç bulunan Semra Dağ (32), Beyza Dağ (3) ve Rahime Dağ (67) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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