Adıyaman’da tütün ekimi başladı

Adıyaman ekonomisinin en önemli gelir kaynağından olan tütün ekimi başladı.

Adıyaman’da yetiştirilen ege menşeili sözleşmeli tütün ve sarmalık kıyılmış tütün sezonu başladı. Ege menşeili sözleşmeli tütün ekimi ova köylerinde başladı. Sarmalık kıyılmış tütün ekimi ise önümüzdeki günlerde başlayacak. Adıyaman’da ekonomin can damarı olan tütün, üretimi için çiftçiler tarlalarda çalışmaya başladı.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, tütünün Adıyaman’ın olmazsa olmaz gelir kaynağı olduğunu dile getirerek, “Adıyaman’ın ova köylerinde Ege menşei sözleşmeli tütün, dağ köylerinde ise sarmalık kıyılmış tütün ekiliyor. Adıyaman’da 150 bin dekar arazide yaklaşık 10 bin ton Ege menşeili tütün yetiştiriliyor. Adıyaman’da 7 binin üzerinde üretici Ege menşeili tütün üretirken, dekar başına 6570 kilo ürün elde ediyor.

Kıyılmış sarmalık tütün ise ortalama 40 bin dekar arazide, 8 bin ton yetiştiriliyor. Dekar başına ortalama 200 kilo tütün elde ediliyor. Sarmalık kıyılmış tütünde de yaklaşık 7 bin aile geçimini sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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