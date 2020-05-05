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Başkan İşitmen, esnafların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi

İHA

Korona Virüsü Salgını nedeni ile esnafın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, esnafın mağdur olmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Başkan İşitmen, esnafların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi

Korona Virüsü Salgını nedeni ile esnafın sıkıntılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, esnafın mağdur olmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs nedeni ile bakanlığın ve ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile birçok esnafın kepenk kapattığını söyleyen Başkan İşitmen, "Biz esnaf odası olarak hıfzıssıhha kurulunda yer almasak dahi kurul ile sürekli istişare içindeyiz. Esnafımızın mağdur olmaması için gerekli girişimleri yapmaktayız. Sizleri ekonomik anlamda zor durumda bırakan bu öngörülemeyen durum nedeni iş yerleriniz kapatıldı. Bu çok doğru bir karardı ancak, birçok esnafımız ve çalışanları mağdur olmuş durumda. Bu konuda mağdur olan esnaflarımız bizlere mağduriyetlerini ilettikleri takdirde bizlerde gerekli makamlarla görüşerek sıkıntıların giderilmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Esnafımızın, ailelerinin ve toplumun sağlığı anlamında Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak hassasiyetimiz başta ilçe kaymakamımız olmak üzere kurul üyelerine de ifade edilmiştir. Allah bu zor günlerde ülkemizin, milletimizin ve esnafımızın yardımcısı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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