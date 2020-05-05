Beşpınar Marina piknik alanı yeni sezona hazırlanıyor

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılarak hizmete sunulan Beşpınar Marina Piknik alanı yeni sezona hazır hale getiriliyor.

Yaz sezonun açılması yanında Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapanan piknik ve mesire yerleri sürecin normalleşmesiyle birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, Beşpınar Mesire alanında peyzaj düzenleme ve temizlik çalışmaları için kolları sıvadı.

Adıyamanlı vatandaşların piknik yapmak için gözde adreslerden biri olan Beşpınar Marina piknik alanın yeni sezonda en iyi ve en güzel şekilde hizmet vermesi amacıyla yürütülen peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Aykut Pekmez, alanda yürütülen çalışmalarla ilgili İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık’tan bilgi aldı.

Hummalı bir çalışma başlatarak piknik alanını yeni sezona hazırlayan İl Özel İdaresi ekipleri, Marina Piknik alanında peyzaj çalışmasından çevre temizliğine kadar tüm alanı yeniden elden geçiriyor. Alandaki çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 150 dönümlük alanda peyzaj düzenlemesi, eskimiş ve tahrip olmuş alanın yeniden dekore edilmesi, çim ekimi gibi çalışmaların yanında, alana 500 adet palmiye ağacı dikilerek yer yer 50 adet 5X10 lavanta, petunya, kadife çiçekleri ile çiçek parselleri oluşturulacak.

Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Adıyamanlı vatandaşlarımız yeni sezonda aileleriyle birlikte yeşil alanların içerisinde hem piknik yapabilecek hem de kentin boğucu ve yorucu atmosferinden uzaklaşma imkanı bulacak.

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