Gölbaşı'nda ev yangını

<br>Mustafa ÖNDOĞAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, iki katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.<br>Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Çöplü köyünde meydana geldi. Ahmet Sarıgül´e ait 2 katlı evden kimsenin bulunmadığı sırada duman yükseldiğini görenler yangına müdahale edip, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mustafa ÖNDOĞAN<br>2020-05-05 20:41:02<br>
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