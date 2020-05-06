Terasta çıkan yangın paniğe neden oldu

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Adıyaman’da bir binanın terasında çıkan yangın esnaflar tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın terasında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden esnaflar, binanın terasına çıkarak burada çıkan yangını söndürdü.

Yangında terasta bulunan halı ve süngerlerin yandığı belirtildi.

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