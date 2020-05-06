Polislerden vatandaşlara maske dağıtımı yapılıyor

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara maske dağıtımları devam ediyor.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde maskesiz dolaşan vatandaşlara maske dağıtarak onları salgından korumaya çalışıyor. Polis ekipleri aynı zamanda banka sırası bekleyen vatandaşlara da uyarılarda bulunarak sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyor.

Vatandaşlar polis ekiplerine yapmış olduğu çalışmalar ve maske dağıtımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

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