Süne ile mücadele başladı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri süne ile mücadele çalışmalarına başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hububatta süneyle mücadeleyi başlattı. Yumurta parazit survey çalışmaları il merkezi ve 4 ilçede 15 ekip ve 46 teknik personelle yürütülüyor.

Adıyaman’da 485 bin 90 dekarlık alanda kıymetlendirme survey çalışması yapıldı. Adıyaman’da toplam hububat alanının 1 milyon 125 bin 687 dekar olduğu öğrenildi.

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