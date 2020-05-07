Gölbaşı ilçesi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı (3)

<br>KARANTİNA BAŞLADI<br>Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci başladı. Saat 00.00'da başlayan karantinayla birlikte girişçıkışlara izin verilmeyen ilçe sessizliğe büründü.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mahir ALANAhmet KORKMAZ<br>2020-05-07 00:38:08<br>
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