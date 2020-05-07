Damdan düşen kadın ağır yaralandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oturduğu 2 katlı evin damından düşen genç kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde yaşayan Sümeyye K.,(21), 2 katlı evin damında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Genç kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sümeyye K., önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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