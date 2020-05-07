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Gölbaşı'nda karantina sessizliği

DHA

Hasan KIRMIZITAŞMahir ALANAhmet KORKMAZ/GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının artması üzerine 14 günlük karantina uygulamasına geçildi. 31 bin 600 nüfuslu ilçede karantina kararının ardından sessizlik hakim oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesişim noktası olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu, Gedikli ve Yeşilova köylerinde bir süre önce koronavirüs vakalarına rastlandı. Semptomlar üzerine hastanelere kaldırılan kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine ilçedeki 3 köy İlçe...

Gölbaşı'nda karantina sessizliği

<br>Hasan KIRMIZITAŞMahir ALANAhmet KORKMAZ/GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının artması üzerine 14 günlük karantina uygulamasına geçildi. 31 bin 600 nüfuslu ilçede karantina kararının ardından sessizlik hakim oldu.<br>Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesişim noktası olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu, Gedikli ve Yeşilova köylerinde bir süre önce koronavirüs vakalarına rastlandı. Semptomlar üzerine hastanelere kaldırılan kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine ilçedeki 3 köy İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Ancak, son günlerde ilçe merkezinde de birbiri ardına koronavirüs vakalarına rastlandı. Hızlı yayılımın ardından dün olağanüstü toplanan Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin karantinaya alınmasına karar verdi.<br>Alınan karar ile ilçeye giriş ve çıkışlar bugün kapatıldı. İlçenin Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş ile Adıyaman'a ulaşımın sağlandığı yollarda polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. İlçeye girişlere zaruri haller dışında izin vermeyen güvenlik güçleri, ilçeden çıkmak isteyenlere de karantina uygulaması nedeniyle engel oldu.<br>Yeni güne karantina ile uyanan Gölbaşı'nda ise sokaklar sessiz kaldı. Karantina kararının anonslarla duyurulmasının ardından sokaklarda zorunlu olarak dışarı çıkması gerekenler dışında kimse gözükmedi. Sessizliğin hakim olduğu ilçede, fırın, market, eczane gibi işletmeler dışındaki işyerlerinin kapalı olduğu, dışarı çıkan kişilerin de maske ve eldiven takarak kişisel tedbirlere dikkat ettiği görüldü.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Hasan KIRMIZITAŞ-Mahir ALAN-Ahmet KORKMAZ<br>2020-05-07 10:36:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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