Adıyaman kırsalındaki operasyon devam ediyor

<br>ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından jandarma ekipleri hem havadan hem de karadan bölgeyi ablukaya alarak operasyona devam ediyor.<br>Merkeze bağlı Koru köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından jandarma ekipleri bölgeyi hem havadan drone ve SİHA'lar ile hem de karadan zırhlı araçlarla ablukaya alarak başka terörist olma ihtimaline karşı operasyonu sürdürüyor.<br>Bölgeye giren sivil araçları da kontrol eden ekipler, denetimlere aralıksız olarak devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR<br>2020-05-07 14:26:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.