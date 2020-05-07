Adıyaman kırsalındaki operasyon devam ediyor

<br>ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından jandarma ekipleri hem havadan hem de karadan bölgeyi ablukaya alarak operasyona devam ediyor.<br>Merkeze bağlı Koru köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat ekipleri tarafından yürütülen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmanın ardından jandarma ekipleri bölgeyi hem havadan drone ve SİHA'lar ile hem de karadan zırhlı araçlarla ablukaya alarak başka terörist olma ihtimaline karşı operasyonu sürdürüyor.<br>Bölgeye giren sivil araçları da kontrol eden ekipler, denetimlere aralıksız olarak devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN-Sercan SAKAR<br>2020-05-07 14:26:05<br>
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