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Gölbaşı´nda koronavirüs sessizliği sürüyor

DHA

Gölbaşı´nda koronavirüs sessizliği sürüyor

<br>Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında başlatılan 14 günlük karantinanın 2´nci gününde sessizlik sürüyor.<br>Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan ilçenin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında zorunlu haller dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor. Kontrol noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü ve yolculara karantina konusunda bilgilendirme yapıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, ilçeden geçmek isteyen araçların sürücü ve yolcularının ateşlerini ölçüyor. İlçe merkezinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda vatandaşlara yapılan anonslarla uyarılarda bulunuyor. Fırın, market ve eczanelerin dışındaki iş yerlerinin kapalı olduğu ilçe merkezinde zorunlu olarak dışarıya çıkması gerekenler haricinde kimse dışarı çıkmıyor. Dışarı çıkması gereken vatandaşlar da maske ve eldiven takarak, kişisel tedbirlere dikkat ederek dışarıya çıkıyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Ahmet KORKMAZ<br>2020-05-08 14:05:14<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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