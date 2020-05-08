Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, el telsizi ve çok sayıda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.<br>Merkeze bağlı Yeşiltepe köyü kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamındaki hava destekli jandarma operasyonunda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ekiplerince devam ettirilen operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 5 el bombası, el telsizi, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-08 17:21:41<br>

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