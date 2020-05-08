Hafif ticari araç takla attı: 4 Yaralı

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Mehmet Akatay yönetimindeki 34 VJ 8240 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan otomobil sürücüsü Mehmet Akatay, Abdu ElAli, Erdal Yalçın ve Mehmet Sait Kızıl yaralandı. Yaralar yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun niye olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.