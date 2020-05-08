Otizmli gençten 2 gündür haber alınamıyor

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Adıyaman’da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan otizmli genç, her yerde aranıyor.

Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden 23 yaşındaki otizmli Okan Güven Aktaş’tan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan Aktaş ailesi, çocuklarını her yerde ararken aynı zamanda çocuklarından gelecek iyi bir haber bekliyor.

2 Gündür haber alınamayan çocuklarını görenlerin, yerini bilenlerin 155 Polis İmdat Hattına rica edildi.

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