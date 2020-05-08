Çelik’ten Anneler Günü mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, Anneler Günü mesajında, “Karşılık beklemeden vermenin, cömertliğin ve sabrın sembolü olan annelerin, gelecek nesillerin hazırlayıcısı olduklarından; aile ve toplum hayatımızda çok önemli bir yeri bulunmaktır” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik mesajında, “Ömürlerini ailesine adamış, fedakarlığı ondan daha fazla yapamayacak, güzel ahlak abidesi anneler hakkında Peygamber Efendimizin ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ hadisi şerifi ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) kendisine sorulan; ‘Kendisine iyi davranmam gereken kimdir?’ sorusuna, Efendimizin 3 kere üst üste ‘annen’ cevabını verdiği hadisi şerifi annelerimizin inancımızdaki yerinin bizler için ne denli önem arz ettiğini bizlere göstermektedir. Bu anlamda annelerimize karşı her zaman hürmetkar olmalıyız. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye demektir.

Bilinmelidir ki, kendine güvenen, milli ve manevi değerlere sahip, kişisel bütünlük içinde hayatına yön veren, zorluklar karşısında yılmayan, ahlak değerlerini tam olarak özümsemiş nesillerin yetişebilmesi annelerimizin özverili ve her türlü takdirin üzerindeki gayretleriyle mümkün olacaktır.

Bugün, vatanımızın selameti için gözünü kırpmadan şehit olan evlatlarımızın annelerinin de asla yalnız olmadığını, her daim onların yanında olduğumuzu bilmelerinin yerinde olacağını bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum.

Toplumumuzun temelinin aile, ailenin temelinin de Anne olduğunu bilerek tüm kadınlarımıza değer veren Bakanlığımız, toplumumuzun en büyük öğretmeninin, en büyük mimarının, en büyük ustasının ‘anne’ olduğu düsturuyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Hayat tecrübeleriyle geleceğimizi şekillendiren, bize sevgiyi ve sevmeyi öğreten, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan, bizleri güçlü kılan, imrenilecek bir meşakkatle yetişmemizi sağlayarak dünyanın en yüce görevini yerine getiren başta annem ve eşim olmak üzere, Şehitlerimizin anneleri ve tüm muhterem annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum” şeklide konuştu.

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