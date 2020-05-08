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Göksu Köprüsünde yıkım kararı

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere'nin GölbaşıAdıyaman Karayolunun 44. kilometresinde bulunan Göksu Köprüsünün yıkım kararı alındığını ama bütçeden dolayı yıkım çalışmalarına başlanılmadığını söyledi.

Göksu Köprüsünde yıkım kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin GölbaşıAdıyaman Karayolunun 44. kilometresinde bulunan Göksu Köprüsünün yıkım kararı alındığını ama bütçeden dolayı yıkım çalışmalarına başlanılmadığını söyledi.
Göksu Köprüsünün yıkım kararını meclis gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, “Bakanlığın 9 Nisan 2020 tarihli cevabında karayolları genel müdürlüğü teknik elemanlarınca oluşturulan komisyon tarafından eski köprüde yapılan teknik incelemeler sonucunda, artan yük sınıflarının yenilenen deprem yönetmeliklerindeki tasarım kriterlerini sağlamadığı tespit edilmiş ve köprüde kullanılan malzemelerde servis ömrü boyunca oluşan deformasyonlar da dikkate alınarak yıkım kararı alınmıştır ifadelerine yer verildi. Ayrıca söz konusu köprünün uygulama projelerinin tamamlanmasını müteakip bütçe ödenekleri doğrultusunda yapımı planlanmaktadır denildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya bağlı kuruluşlar tarafından Göksu Köprüsü’nün yenilenmesine veya yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin yürütülen herhangi bir çalışma olup olmadığı hususlarını sormuştuk. Bakanlık cevabında köprünün yıkım kararı olduğunu bildirmiş, ancak söz konusu köprünün uygulama projelerinin tamamlanmasını müteakip bütçe ödenekleri doğrultusunda yapımı planlanmaktadır demiştir. Bu ne demek? Köprünün yıkım kararı var ancak şu an yapacak bütçe yok. Yıkılana kadar, can kayıpları yaşanana kadar köprüyü kullanacaksınız demek. Böyle bir şeyi Adıyaman’a, Adıyamanlılara reva gören Ulaştırma Bakanını ve ilgili tüm kurumları Adıyamanlı hemşehrilerime havale ediyorum. Ülkemiz, geçmiş yıllarda Erzincan, AdanaCeyhan, Düzce, Bingöl, Van illerimizde meydana gelen depremlerde çok ciddi can ve mal kayıpları yaşadı. Bilindiği üzere doğal afetlerin en büyüklerinden biri olan deprem hayatımızın bir gerçeği ve karşı koyamayacağımız bir durum. Ancak, depremin olumsuz etkilerini en aza indirgemek için depremlere karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak yaşanması olası can ve mal kayıplarını önlemek için gereklidir. Yakın geçmişte Elazığ merkezli olan, Malatya ve Adıyaman illerimizde şiddetli şekilde hissedilen can ve mal kayıplarına neden olan depremle ülke olarak bu gerçeği bir kez daha tecrübe ettik. Konunun uzmanları tarafından yapılan açıklamalarda bölgedeki fay hatlarının harekete geçtiği, Palu, Bingöl arasına ve Sivrice Malatya Adıyaman yöresine dikkatli bakmak gerektiği, yaşanan son Elazığ depreminden sonra Doğu Anadolu Fay hattının bir uyanış içinde olduğu şeklindeki söylemler dikkate alınmalıdır.
Uzun yıllardan beri yoğun bir biçimde kullanılmakta olan ve gözle görünür şekilde hasarlar bulunan Göksu Köprüsü Adıyaman’ın batıya açılan tek kapısıdır. Bu köprü yurttaşlarımız için büyük tehlike arz etmektedir. Ayrıca bu köprü hususi araçlar dışında yük taşıyan ağır tonajlı araçlar ve yolcu otobüsleri tarafından da sürekli olarak kullanılmaktadır. Bahsedilen bölgede başka bir alternatif olmadığı için yurttaşlarımız yıkım kararı olan bu köprüyü kullanmak mecburiyetindedirler. Çünkü köprünün bulunduğu güzergah Adıyaman’ın batıyla olan tek bağlantısıdır. Araç geçişinin mecburen yoğun olduğu bu köprüde olası can kayıpları yaşanmadan ve bir felaket meydana gelmeden yeni köprü yapılması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz mevsim şartlarının köprü yapımına uygun olması pandemi nedeniyle şehre giriş çıkışın kontrollü olarak sağlanması nedeniyle trafik yoğunluğunun seyrek olduğu bu dönemde bütçe konusunda öncelik verilerek köprünün yıkım kararı doğrultusunda bir an evvel yıkılmasını ve yeniden yapılmasını istiyoruz. Adıyaman halkı adına konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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