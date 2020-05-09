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Adıyaman'da hırsızlar düğün salonunu soydu

DHA

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, girdikleri düğün salonundaki 30 bin TL'lik  sandalye, masa, havuz korkuluğu ve lavabodaki muslukları çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunun sahibin Erdal Sönmez, salondaki eşyaları depoya koydu. Akşam iş yerine giden Sönmez, deponun açıldığını ve 30 bin TL değerindeki 890 sandalye, 98 masa, havuz korkuluk demirleri ve lavabodaki muslukların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri...

Adıyaman'da hırsızlar düğün salonunu soydu

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, girdikleri düğün salonundaki 30 bin TL'lik  sandalye, masa, havuz korkuluğu ve lavabodaki muslukları çalan hırsızlar kayıplara karıştı.<br>Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan düğün salonunun sahibin Erdal Sönmez, salondaki eşyaları depoya koydu. Akşam iş yerine giden Sönmez, deponun açıldığını ve 30 bin TL değerindeki 890 sandalye, 98 masa, havuz korkuluk demirleri ve lavabodaki muslukların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-08 23:56:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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