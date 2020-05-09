Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjde bulunan aydınlatma diğerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Karaali Köprüsü yakınlarında Yusuf Tugay Yaşar yönetimindeki 02 AAZ 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak çarptı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Yusuf Tugay Yaşar ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-09 00:08:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.