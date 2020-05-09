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Başkan Dağtekin’den Anneler Günü mesajı

İHA

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, anneliğin dünyada başka hiçbir şeyle kıyaslanmayacak yüce bir duygu olduğunu kaydetti.

Başkan Dağtekin’den Anneler Günü mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, anneliğin dünyada başka hiçbir şeyle kıyaslanmayacak yüce bir duygu olduğunu kaydetti.
Toplumun temelinin aile, ailenin temelinin de anne olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Dağtekin, manevi değerlerin yeniden hatırlanması için Anneler Günü’nün büyük önem taşıdığını ifade etti.
Başkan Dağtekin yayımladığı mesajında, “Peygamber Efendimiz (SAV)'in ‘Anne Cennet kapılarının ortasındadır'’ ve ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ sözlerinden de anlaşılacağı üzere annelik kıdeminin önemi bir başkadır. Öncelikle yaşına bakmadan tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. Çünkü her ana eli öpülmeyi hak ediyor. Her ne kadar sosyal mesafe kurallarına riayet ettiğimiz günlerde olsak ta inşallah bu salgını bertaraf ettikten sonra annesi olan her kardeşimiz, anasının dizinin dibine otursun ve ellerinin, ayaklarını öpsünler. Çünkü, Peygamber doğuranlar onlar, Mevlana'yı, Hacı Bayramı Veli'yi, Hz.Ömer’i , Hz.Osman’ı, Hz. Ebubekir'i, Hz. Ali'yi doğuranlar onlar. Rahmet kanadını görenlerdir onlar. Benim gibi annesi olmayanlarda, annelerinin kabrine giderek bir Fatiha okusunlar. Annelerimiz belki de bizlerden çok uzaktalar ama bir o kadar da yakındırlar. Anne olmak demek; Rabbimin yer yüzüne indirdiği merhamet ve rahmete sahip olmak demektir. Kim anne kadar sevebilir. Kim anne kadar merhamet edebilir. Dünyanın en güzel kokusu anne kokusudur. Annemiz bizi iç dünyamızla tanıştırır. Anne kalpten hiç çıkmaz. Çünkü ruhu hep diridir. Üstat Cahit Zarifoğlu’nun dediği gibi ‘bir çocuğun annesinin dizine kapanıp ağlayışındaki mutluluk ne güzel bir akşamın başlangıcı oluyor.’ Kim istemez ki, mutluluğa giden o akşamın başlangıcını. Dolayısıyla anneleriniz hayatta iken değerini bilin. Sevgi sözcüklerini daha cömert kullanın. Gidenin gelmediği bir dünyada yaşadığımızı, gittikten sonra hatırlamayın diye söylüyorum. Yerine koyamadığımız, koyamayacağınız sevgiye daha fazla sahip çıkın, yaşayın ve hissedin istiyorum. Annenin evladına kötü bir lafı, sözü bile duadır” dedi.
Dağtekin, “Elbette şunu da aklımızdan çıkarmamalıyız; imanımız alemlerin Rabbine teslim ve itaatkârdır. Biz O’ndan geldik, O’na döneceğiz. Biz siyasetçi ve idarecilere düşen ise annelerimizden öğrendiğimiz sabrı ve fedakârlığı kendimize şiar edinmek; insanlarımızı herhangi bir karşılık beklemeden, yürekten sevmek durumundayız. Bizler annelerimize layık olduğumuz müddetçe, onları her zaman baş tacı yaptığımız, onların gönüllerini hoş tuttuğumuz sürece iyi bir insan, iyi bir toplum, iyi bir devlet olduğumuzu gösteririz. Bu duygu ve düşüncelerle başta eşim olmak üzere bu anlamlı günde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı bütün şehit annelerimizin, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerimizin, ülkemizin ve Adıyaman’ımızın bütün annelerinin ‘Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor hürmetle selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

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