Aydın’dan 2 ilçe ve 2 beldeye doğalgaz müjdesi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Samsat ve Çelikhan ilçesiyle Pınarbaşı ve Balkar beldesinin doğalgaza kavuşacağını kaydetti.

Adıyaman’ı hem bölgemizde hem de ülkemizde her alanda yukarıya taşımak ve örnek teşkil edecek bir il konumuna getirmek için gayretlerinin olanca hızıyla devam etttiğini belirten Ahmet Aydın, yatırımların devam ettiğini vurguladı.

Aydın, “Hükümetimizin her alanda seferber olduğu ve halen sürmekte olan yatırımlar da bizlere gelecek için her zamankinden daha fazla güç ve güven vermektedir. Göstermiş olduğumuz hassasiyetin karşılık bulması, çabalarımızın ve takiplerimizin cevap bulması hepimiz için, en önemlisi de Adıyamanımız için oldukça sevindiricidir. EPDK kararı ile Balkar beldemiz doğalgaz dağıtımı yapılacak bölge kapsama alınmıştı. Şimdi de EPDK’nın yeni kararı ile Samsat ve Çelikhan ilçelerimiz ile Pınarbaşı beldemiz doğalgaz dağıtımına kavuşuyor. İlgili dağırım firması tarafından en geç 6 ay içerinde işe başlanacak olup 18 ay içerisinde doğalgaz arzı sağlanacak olan bu bölgemizde, hemşerilerimiz temiz, hesaplı ve konforlı bir yakıt tüketimi ile rahat edeceklerdir.

Her zaman olduğu gibi, Adıyamanımıza kazandırılacak olan her türlü yatırımı ciddiyet ve gayretle takip etmeye, gelişmeleri değerli hemşerilerimizle paylaşıp, bilgilendirmeye de devam edeceğiz.

Samsat ve Çelikhan ilçelerimiz ile Pınarbaşı beldemize yapılması kararlaştırılan doğalgaz dağıtım hattının şimdiden tüm hemşerilerimize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını dilerim. Desteklerini ve emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez’e, tüm milletvekillerimize, EPDK yetkililerine, doğalgaz dağıtım firmasına ve emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

