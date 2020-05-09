Karantina altındaki köyde ilk ölüm gerçekleşti

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Adıyaman Sincik ilçesinde karantina altına alınan Söğütlübahçe köyünde korona virüs (Covid19) tanısı konulan 91 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Sincik ilçesine bağlı Söğütlübahçe köyü geçtiğimiz Nisan ayında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alınmıştı. Söğütlübahçe köyünde 3 aileden toplam 6 kişide korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İstanbul bağlantılı olan bir kişiden yayıldığı tahmin edilen korona virüsü nedeniyle aynı köyden 3’ü yoğun bakımda 6 kişinin tedavisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyordu.

Bu kişilerden yoğun bakımda bulunan Ayşe A. (91) yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Aynı aileden 2 kişinin tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Korona virüs (Covid19) nedeniyle karantina altına alınan Söğütlübahçe köyünde Ayşe Akarslan’ın vefatıyla birlikte ilk ölüm gerçekleşti.

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