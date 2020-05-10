Adıyaman'da düğün salonunu soyan şüpheli yakalandı

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, girdiği düğün salonundan 30 bin lira değerinde malzeme çalan şüpheli, yakalandı.<br>Yavuz Selim Mahallesi'nde Erdal Sönmez'e ait ve koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı bulunan düğün salonunun deposundaki masa, sandalye, korkuluk demirleri ile musluklar çalındı. Salon sahibinin durumu fark etmesinin ardından çalışma başlatan polis, hırsızlık şüphelisinin N.Y. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüpheli N.Y.'yi Kayalık Mahallesi'ndeki adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada düğün salonundan çalınan masa ve sandalyelerin bir kısmı bulundu. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, N.Y.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-10 13:58:53<br>

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