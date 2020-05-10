Başkan Turanlı Anneler Günü’nde şehit annesini ziyaret etti

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Anneler Günü nedeniyle yalnız yaşayan 87 yaşındaki şehit annesi Zahide Saray’ı ziyaret etti.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesinde tek başına yaşayan Zahide Saray ile sohbet eden Başkan Turanlı, tüm şehit anneleri adına Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Turanlı, “Burada konuşan Başkan Turanlı, ‘’Şehit Anneleri ve yakınlarına kapımız her zaman açık, sizlerin her zaman yanındayız. Sizler özenle yetiştirdiğiniz çocuklarınızı bu vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit verdiniz, millet olarak yöneticiler olarak size vefa borcumuz var, hakkınızı helal edin. Tüm şehit anneleri adına Anneler gününüzü kutluyor sağlık, mutluluk içinde nice günlere erişmelerini diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit Annesi Zahide Saray ise, "Böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadığı için Sayın Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı’ya tüm Şehit Anneleri adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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