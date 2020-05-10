Berberlere malzeme yardımı

Adıyaman’ın Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen tarafından, yaklaşık 2 aydır korona virüsü salgınından dolayı kapalı olan ve 11 Mayıs Pazartesi günü işbaşı yapacak erkek kuaförlerine tek kullanımlık peşkil, havlu ile maske yardımı yapıldı.

Yaklaşık iki aylık aradan sonra 11 Mayıs Pazartesi, yani bugünden itibaren erkek berberleri ve kuaförler yeniden dükkanlarını açacağını söyleyen Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati işitmen, “Korona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 2 ay boyunca iş yerlerini kapatmak zorunda olan berber ve bayan kuaförleri, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren iş başı yapacak. Bizde Besni Esnaf ve Sanaatkarlar Odası olarak, berber ve bayan kuaförlerine elimizden geldiğince tek kullanımlık peşkil ve havlu ile maske yardımında bulunduk. Erkek berberleri ve bayan kuaförlerimizin uyması gereken kurallarla ilgili genelge de yayınlandı.

Genelgeye göre, erkek berberleri, yeni bir karar alınana kadar jiletle sakal tıraşı yapamayacaklar. Ancak makineler ile sakal düzeltme işlemi yapılabilecek. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerine izin verilmeyecek. Ayrıca berber ve kuaförler için çok sıkı hijyen kuralları da konuldu. Bütün bu kurallar berberlerin açıldığı günden itibaren sıkı bir şekilde denetlenecek. Ayrıca yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Besni Belediyesi tarafından Besni’de bulunan bütün erkek berberleri ve kuaförler açıldıkları günden itibaren dezenfekte edilecektir. Bu desteğinden dolayı Besni Belediye Başkanımız Eyyup Mehmet Emre’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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