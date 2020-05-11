Başkan Binzet'den AVM açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüsü (Covid19) dolayısıyla Adıyaman’da bulunan alışveriş merkezlerinin açılmaması gerektiğini kaydetti.

Salgınla mücadele kapsamında öncelikli olarak insan sağlığı düşünülerek birçok işyerinin kapandığını söyleyen Başkan Binzet, “Yatırımcımız, esnafımız ve çalışanlarımız ister istemez ekonomik anlamda sıkıntı yaşadı. Alınan tedbirler, yapılan fedakarlıklar sayesinde Türkiye de bildiğimiz kadarı ile korona salgını ciddi anlamda kontrol altına alınıyor. Hasta sayısında bir düşme olduğu belirlenirken Adıyaman lokalinde hasta sayısında ciddi artış gözlenmektedir. Bilindiği gibi Besni Uzunkuyu köyünde ciddi sayıda pozitif hasta bulunmaktadır. Keza Börgenek köyü hala karantina altında olup, bölgemizde bunun dışında birçok tekil ve çoğul vakaların varlığı bilinmektedir. Hal böyle iken tüm Türkiye’de olduğu gibi Adıyaman’da alışveriş merkezlerinin açılışı 11 Mayıs itibari ile gerçekleşecektir. Kapalı mekanlarda merkezi havalandırma sistemleri ekonomik olması için soğultulan havanın bir kısmına taze hava eklenerek sirkülasyona sokulmaktadır.

Bu dolaşımda olan soğumuş havanın hepsinin dışarıya salınıp yerine taze havayı soğutarak yapmak yerine soğutulmuş olan havanın bir kısmının hazır soğutulmuş hava olarak ortama salınmaktadır ki bu oran zaman zaman yüzde 56’lara kadar çıkmaktadır. Yani korona virüsü taşıyan biri hasta olsun veya olmasın açılan alışveriş merkezlerinin birine kontrolsüz olarak girerse ve burada öksürür ya da hapşırırsa taşıdığı virüsleri kapalı havalandırma aracılığı ile dolaşım sistemine sokmaktadır. Bu dolaşım yüzde 90 taze hava ile takviye edilse bile bu yüzde 10 oranındaki hava o anda ortamda bulunan herkesin etkilenmesine neden olacaktır. Sağlık müdürlüğü ve hıfzıssıhha yetkililerinin alışveriş merkezlerinin havalandırma sistemini detaylı olarak incelemelerinde fayda olacağı kanaatindeyiz. Bu dönemde Adıyaman için çok büyük risk oluşturacağını düşündüğümüz alışveriş merkezlerinin açılışın en azından salgının hala yoğun olarak devam ettiği Adıyaman lokalinde açılmaması gerektiğini, çok az olsa bile riskin göze alınmaması gerektiğini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz” diye konuştu.

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