Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı İnşaat işçisi baba uzanacak yardım elini bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı İnşaat işçisi baba uzanacak yardım elini bekliyor

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aynı hastalığa yakalanan iki kardeşin tahlil sonuçları da aynı çıkıyor.

Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı İnşaat işçisi baba uzanacak yardım elini bekliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aynı hastalığa yakalanan iki kardeşin tahlil sonuçları da aynı çıkıyor.
Kahta ilçesine bağlı Menderes Mahallesinde ikamet eden Çiğdem ile Muhammed salan çiftinin 5 ve 9 yaşındaki kanser hastası çocuklarının tedavi süreci zorlu geçiyor. İnşaat işçisi olan Muhammed Salan’ın 9 yaşındaki oğlu Aziz 3 aylıkken, 5 yaşındaki oğlu Hüseyin ise 2 yaşındayken hastalandı. Tedavi sürecini başka bir ilde yürüten aile maddi güçlük çekiyor. Baba Muhammed Salan, çocuklarını tedavi edebilmek için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.
Çocuklarının gözlerinin önünde eriyip giderken elinden bir şey gelememenin çaresizliğini yaşadığını vurgulayan Baba Muhammed Salan, “İlk olarak Aziz’i sonra ise Hüseyin’i, Kahta ve Adıyaman’daki hastanelere defalarca kez tedaviye götürdüm. Çoğu zaman ambulansla yoğum bakımına kaldırdık. Hastalığa teşhis konulamadı. Daha sonra kendi imkanlarımla İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm. Aylarca tahlil yapıldı. Bazı tahlilleri özel hastanelerde yapmak zorun kaldık. Hatta yurt dışına bile tahlil gönderdik. Bir sonuç alamadık. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdüm. Burada da teşhis konulamadı.
Çocuklarımı ilk etapta astım alerji denildi. Çoğu zaman ambulansla, astım atağıyla yani astım kriziyle hastanelere götürdük. Ömrümüz hastane köşelerinde geçti bir sonuç alamadık. Ancak geçen yıldan bu yana çocuklarımın ağrıları daha da arttı.
Bundan 3 ay önce karın ağrıları nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde her iki çocuğumuzu yatırdık. Çocukların ultrasonunu çektik ve ultrason sunucunda her iki çocuğumun her iki böbrek bezlerinde kitle tespit edildi. Tekrar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildik. Orada tahlil yaptılar. Sonra özel bir hastaneden MR filmleri istendi. Çıkan sonuç her iki çocuğumuzun her iki böbrek üstü bezlerinde Primer Adrenokortikal yetmezlik ve Adrenokortikal Karnisom yani, kütü huylu kanser tespit edildi. Bir oğlum 9 yaşında diğer ise 5 yaşında ama sanki ikizlermiş gibi her ikisinin de tahlilleri aynı çıkıyor” dedi.
Sürekli hastaneye gidip geldiğini ve maddi sıkıntı çektiğini dile getiren salan, “Doktorlar diyor ki her iki çocukta da aynı sonuçların çıkmasının tıpta ilk defa görüldüğünü söyledi. 3 ay içinde tam 12 defa Gaziantep’e hastaneye gittik. 2 hafta sonra tekrar gideceğiz. Hep araştırıyorlar ama sonuç yok. Maddi durumum tamamen çöktü. Daha iyi bir hastaneye gitmek için maddi durumum yok. Gittiğimiz hastaneler çare bulamıyorlar. Ben ve eşim çocuklarım için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Ama gücümüz yetmiyor. Maddi imkanlar el vermiyor. Çocukların karın ağrısı, nefes darlığı şikayetleri sürekli var. Çoğu zaman günde 3 defa acile götürdüğümüz oluyor. Çocuklarımın tedavi sürecinden dolayı borcum 50 bin liraya dayandı. Çok mağduruz. Bir baba olarak hayatımın en zor anını yaşıyorum. Çocuklarım günden güne eriyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ben ev ya da iş istemiyorum, tek istediğim çocuklarımın sağlığına kavuşması” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlara psiko sosyal destek devam ediyor
YEREL HABERLER Vatandaşlara psiko sosyal destek devam ediyor
Besni’de Atatürk Caddesi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Besni’de Atatürk Caddesi trafiğe açıldı
Emevi Komutanın Türbesi yenileniyor
YEREL HABERLER Emevi Komutanın Türbesi yenileniyor
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
YEREL HABERLER Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun ...
Başkan Binzet'den AVM açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Binzet'den AVM açıklaması
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karantina altındaki ilçede vaka sayısı artıyor
YEREL HABERLER Karantina altındaki ilçede vaka sayısı artıyor
Görenlere pes dedirten otomobil üzerinde yolculuk
YEREL HABERLER Görenlere pes dedirten otomobil üzerinde yolculuk
Martı adası kuluçka dönemine girdi Atatürk Barajı Göleti'ndeki adaya martıların bıraktığı binlerce yumurta nedeniyle adada atım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Martı adası kuluçka dönemine girdi Atatürk Barajı ...
Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya alındı
YEREL HABERLER Cezayir'den gelen 101 kişi Adıyaman'da karantinaya ...
Cezayir’den gelen Türk vatandaşları karanfille karşılandı
YEREL HABERLER Cezayir’den gelen Türk vatandaşları karanfille ...
Berberlere malzeme yardımı
YEREL HABERLER Berberlere malzeme yardımı
Vali Aykut Pekmez, Anneler Gününde şehit annelerini unutmadı
YEREL HABERLER Vali Aykut Pekmez, Anneler Gününde şehit annelerini ...
Kısıtlama kalkınca göl kenarında sohbet ettiler
YEREL HABERLER Kısıtlama kalkınca göl kenarında sohbet ettiler
Vali Pekmez'den 103 yaşındaki kadına Anneler Günü kutlaması
YEREL HABERLER Vali Pekmez'den 103 yaşındaki kadına Anneler Günü ...
Başkan Turanlı Anneler Günü’nde şehit annesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Turanlı Anneler Günü’nde şehit annesini ...
Çocukların patlayan borudan akan suda çamurla oyunu
YEREL HABERLER Çocukların patlayan borudan akan suda çamurla oyunu
Kızılay’dan 12 bin 800 aileye yardım
YEREL HABERLER Kızılay’dan 12 bin 800 aileye yardım
Milletvekili Tutdere, Anneler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, Anneler Gününü kutladı
2 ayın ardından salıncağa koştu
YEREL HABERLER 2 ayın ardından salıncağa koştu
Başkan Yıldırım Anneler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım Anneler Gününü kutladı
Adıyaman'da düğün salonunu soyan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da düğün salonunu soyan şüpheli yakalandı
Samsat’tın alt yapısı yenilendi
YEREL HABERLER Samsat’tın alt yapısı yenilendi
Yasakların kalkmasıyla 65 yaş üstündekiler parklara akın etti
YEREL HABERLER Yasakların kalkmasıyla 65 yaş üstündekiler parklara ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X