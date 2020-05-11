Adıyaman'da berberler denetledi

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Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte yeniden faaliyetlerini sürdürmeye başlayan berber ve kuaförlerde incelemelerde bulundu.

Korona virüs salgını riskine karşı uzun süredir kapalı tutulan ve alınan kararla 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeniden faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförlerde gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgiler veren yetkililer, belirlenen kuralların dışında çalışan işyerlerine gerekli uyarının yapıldığını, kurallara uyulmaması halinde cezai işlem uygulanacağını söyledi.

Vatandaşlar ise belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden açılmasına karar verilen berber ve kuaförlerin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bu süreçte denetimleri gerçekleştiren ekiplere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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