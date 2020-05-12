Adıyamanlılar Vakfı gönüllere dokunmaya devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adıyamanlılar Vakfı gönüllere dokunmaya devam ediyor

İHA

Adıyamanlılar Vakfı gönüllere dokunmaya devam ediyor

Adıyamanlılar Vakfı Ramazan ayı içerisinde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ulaşarak yardım paketlerini teslim ediyor.
Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Abdülhamit Ünsal, yapılan yardımlarla Adıyaman Vakfı yöneticileri gönüllere dokunarak, insanların hayır duasını alıyor. Her yıl Ramazan ayı içerisinde yaptıkları yardımlarla maddi durumu iyi olmayan insanlara ulaştıklarını ifade eden Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Abdülhamit Ünsal, “Vakfımız, ‘İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır’ düsturu ile eğitim, kültür, sanat, sağlık, ilmi araştırma, sosyal yardım ve dayanışmanın yanı sıra başta Adıyaman ilimiz ve çevresi olmak üzere ülkemizin kalkınması ve tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. Ayrıca vakfımız kurulduğu günden bu yana bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermektedir. Amacımız hayırseverlerin desteğiyle hizmetlerini sürdürmeye devam eden, imkanı olan ile ihtiyacı olan arasında bir köprü olma düsturu ile aydınlık yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimize gelişmelerinde katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmaları yaparken her türlü imkanı seferber etmeye devam eden Adıyamanlılar Vakfı ülkemiz başta olmak üzere dünyanın neresinde bir ızdırap ve yardım çığlığı duysa hiç tereddüt etmeden yardım eden ve yardıma hazır olan büyük ve güçlü bir ailedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda vakıf olarak yardıma muhtaç ailelere ulaşarak, onlara yardımcı oluyoruz. Bu çalışmamızla da insanlarımızın hayır duasını alıyoruz. Adıyaman’da yaptığımız bu yardım çalışmamızda vakıf gönüllerimiz bizzat kendileri ailelere bu kolileri ulaştırdı. Ramazan kolilerinin temini için maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimizden, kolilerimizin hazırlanması ve dağıtımında emeği geçen vakıf gönüllüsü dostlarımızdan, vakfımızın her türlü faaliyetlerinde bulunan ve şimdide bizi yalnız bırakmayan geleceğimizin teminatı bursiyer öğrencilerimizden Allah razı olsun. Amacımız tüm dünyanın ve Türkiye’mizin geçtiği bu zorlu süreçte Ramazan ayının manevi ikliminde bir nebzede olsa gönüllere dokunabilmektir. Halkımızın Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik eder, insanlık olarak içinde bulunduğumuz bu zor süreçten kurtuluşumuza vesile olmasını rabbimden temenni ederiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alperen Ocakları'ndan kumanya yardımı
YEREL HABERLER Alperen Ocakları'ndan kumanya yardımı
Kavşak ve refüjlerde düzenleme çalışması
YEREL HABERLER Kavşak ve refüjlerde düzenleme çalışması
Aracın aksamlarında saklanan telefonlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Aracın aksamlarında saklanan telefonlar ele geçirildi
Gelinciklerin muhteşem manzarası
YEREL HABERLER Gelinciklerin muhteşem manzarası
Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor İllerin bağlantı yolu olan Atatürk Bulvarı'na çıkan tüm yollar beton bloklarla kapatıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda vaka sayısı artıyor İllerin bağlantı yolu ...
Kahta’da berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kahta’da berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı
Besni'de otomobil devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Besni'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Polisten kaçan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Polisten kaçan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 ...
Adıyaman´da Ozan Köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Adıyaman´da Ozan Köyü karantinaya alındı
Adıyaman'da berberler denetledi
YEREL HABERLER Adıyaman'da berberler denetledi
Başkan Kılınç, kaldırım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, kaldırım çalışmalarını inceledi
Zabıta ve ilçe tarım denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Zabıta ve ilçe tarım denetim ekipleri çalışmalarını ...
Gölbaşı’nda 1 köy daha karantinaya alındı Gölbaşı ilçesinde vaka sayısı yükseliyor
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda 1 köy daha karantinaya alındı Gölbaşı ...
Adıyaman’da başarılı trafikçiler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da başarılı trafikçiler ödüllendirildi
Vatandaşlara psiko sosyal destek devam ediyor
YEREL HABERLER Vatandaşlara psiko sosyal destek devam ediyor
Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları da aynı İnşaat işçisi baba uzanacak yardım elini bekliyor
YEREL HABERLER Aynı hastalığa yakalanan 2 kardeşin tahlil sonuçları ...
Besni’de Atatürk Caddesi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Besni’de Atatürk Caddesi trafiğe açıldı
Emevi Komutanın Türbesi yenileniyor
YEREL HABERLER Emevi Komutanın Türbesi yenileniyor
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
YEREL HABERLER Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun ...
Başkan Binzet'den AVM açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Binzet'den AVM açıklaması
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Karantina altındaki ilçede vaka sayısı artıyor
YEREL HABERLER Karantina altındaki ilçede vaka sayısı artıyor
Görenlere pes dedirten otomobil üzerinde yolculuk
YEREL HABERLER Görenlere pes dedirten otomobil üzerinde yolculuk

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X